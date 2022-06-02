وزارة التجارة الأمريكية تنشر قائمة سوداء تضم 71 كيانا في روسيا وبيلاروس

أصدرت وزارة التجارة الأمريكية، يوم الخميس، قائمة فرضت عليها عقوبات تضم 71 كيانا قانونيا في روسيا وبيلاروس، بينها عدد من مؤسسات صناعة الطائرات والسفن.

وتشمل القائمة التي تم نشرها في السجل الفيدرالي الأمريكي، مجمع طيران إيليوشين، ومكتب ياكوفليف للتصميم التجريبي، ومكتب التصميم المركزي للهندسة البحرية "روبين"، ومكتب "مالاخيت" للهندسة البحرية، ومكتب التصميم البحري "ألماز". كما تضمنت القائمة أيضا شركة "غاوبروم نفط شيلف" والمديرية الرئيسية لأبحاث أعماق البحار التابعة لوزارة الدفاع الروسية، وعددا من هياكل أكاديمية العلوم الروسية.

ووفق ما أوضحه البيت الأبيض في وقت سابق، تحرم الكيانات المدرجة في هذه القائمة من الوصول إلى التقنيات والبرامج الأمريكية، حتى لو تم تصنيع هذه المنتجات في بلدان ثالثة.

المصدر: تاس