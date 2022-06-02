الدفاع الروسية: النازيون يمنعون سكان كراسنوغوروفكا من مغادرة منازلهم تحت تهديد الإعدام

أشار رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف إلى أن مقاتلي الكتائب النازية يمنعون سكان أحد شوارع مدينة كراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك من مغادرة منازلهم ويهددونهم بالقتل.

وقال ميزينتسيف: "في كراسنوغوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية في الطوابق السفلية والعلوية من المباني السكنية على طول شارع سوفيتسكايا، جهز النازيون الجدد مواقع لإطلاق النار ومستودعات للذخيرة، ويحظرون على السكان مغادرة شققهم تحت تهديد الإعدام".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية