بايدن يرحب بتجديد الهدنة في اليمن ويشكر السعودية

رحب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتمديد الهدنة بوساطة أممية في اليمن، وقال إن السعودية أظهرت "قيادة شجاعة" بالتصديق على بنود الهدنة وتنفيذها.

وقال بايدن في بيان "كان الشهران الماضيان في اليمن من بين الفترات الأكثر سلما منذ بدأت الحرب الرهيبة قبل سبع سنوات بفضل الهدنة التي أبرمت في أبريل".

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وأضاف أن "عمان ومصر والأردن لعبت دورا جعل من عملية الهدنة أمرا ممكنا، والولايات المتحدة ستظل مشاركة في هذه العملية على مدى الأسابيع والأشهر المقبلة، وستركز على ردع التهديدات عن الأصدقاء والشركاء".

وتابع، أن "الدبلوماسية الأمريكية لن تهدأ حتى يتم التوصل لتسوية سلمية دائمة في اليمن".

المصدر: وكالات