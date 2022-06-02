منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة تحذر: مضاعفات الأزمة الأوكرانية قد تتسبب في مجاعة عالمية

نقلت وكالة أنباء "نوفوستي" عن مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة للعلاقات مع روسيا أوليغ كوبياكوف، قوله إن المنظمة حذرت من مجاعة عالمية بسبب الأزمة الأوكرانية.

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وقال كوبياكوف في تصريحه: "إذا نظرنا إلى إحصاءات الجوع وتطوراتها، ففي عام 2019، أي عام قبل جائحة (فيروس كورونا)، كان هناك 690 مليون شخص يتضورون جوعا في العالم. وفي العام التالي (2020)، وصل هذا الرقم إلى 811 مليونا".

وأضاف مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لشؤون العلاقات مع روسيا في السياق يقول: "بهذا تجاوز الخطوط الحمراء، من حالة الأمن الغذائي إلى حالة الجوع (الجماعي)، وهذا العام، وفقا لتوقعاتنا، سيضيف الوضع في أوكرانيا 13-15 مليون شخص".

ولفت كوبياكوف في تصريحه إلى أن "الأزمة الأوكرانية لم تكن سبب الجوع على هذا الكوكب"، مشيرا إلى أن الإحصاءات تؤكد هذا الأمر، "لكن الأزمة بالطبع أدت إلى تفاقم الوضع".

يشار إلى أن القوات المسلحة الروسية تواصل منذ يوم 24 فبراير الماضي، تنفيد العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، الواقع جنوب شرقي أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في تصريحات أدلى بها مع انطلاق العملية أن الهدف منها يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

إثر ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، علاوة على تقديمها دعما عسكريا بمليارات الدولارات للسلطات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي