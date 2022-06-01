الخارجية الروسية: عدد من الدول يحاول إخفاء الجوهر النازي لسياسة كييف

في تقرير نشر يوم الأربعاء، لفتت وزارة الخارجية الروسية الانتباه لمحاولات عدد من الدول إخفاء الجوهر النازي لسياسة سلطات كييف.

وجاء في التقرير: "تُبذل جهود كبيرة لإخفاء الجوهر النازي لسياسة سلطات كييف عن المجتمع الدولي. كما يتم علنا تبييض صورة أنصار النازية الجديدة المتمثلة في مقاتلي كتيبة آزوف القومية الراديكالية وتشكيلات متطرفة أوكرانية أخرى مماثلة".

ولفتت الخارجية الروسية الانتباه إلى أن الإعلام الغربي يتجاهل جرائم هذه التشكيلات في إقليم دونباس. وشددت الوزارة على أن "أي إشارة إلى ما ارتكبه (التشكيلات المتطرفة الأوكرانية) المشاركة في العديد من الجرائم الوحشية في دونباس، يتم استبعاده بعناية من فضاء المعلومات".

المصدر: تاس