 
مباشر

الخارجية الروسية: عدد من الدول يحاول إخفاء الجوهر النازي لسياسة كييف

أخبار العالم

الخارجية الروسية: عدد من الدول يحاول إخفاء الجوهر النازي لسياسة كييف
Reuters Valentyn Ogirenko
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t5gc

في تقرير نشر يوم الأربعاء، لفتت وزارة الخارجية الروسية الانتباه لمحاولات عدد من الدول إخفاء الجوهر النازي لسياسة سلطات كييف.

وجاء في التقرير: "تُبذل جهود كبيرة لإخفاء الجوهر النازي لسياسة سلطات كييف عن المجتمع الدولي. كما يتم علنا تبييض صورة أنصار النازية الجديدة المتمثلة في مقاتلي كتيبة آزوف القومية الراديكالية وتشكيلات متطرفة أوكرانية أخرى مماثلة".

ولفتت الخارجية الروسية الانتباه إلى أن الإعلام الغربي يتجاهل جرائم هذه التشكيلات في إقليم دونباس. وشددت الوزارة على أن "أي إشارة إلى ما ارتكبه (التشكيلات المتطرفة الأوكرانية) المشاركة في العديد من الجرائم الوحشية في دونباس، يتم استبعاده بعناية من فضاء المعلومات".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا