غوتيريش: لا حل لأزمة الغذاء دون عودة المواد الغذائية الروسية والأوكرانية إلى السوق العالمية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه من غير الممكن حل أزمة الغذاء في العالم دون عودة المواد الغذائية الروسية والأوكرانية إلى السوق العالمية.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع رئيسة الوزراء السويدية، ماغدالينا أندرسون، اليوم الأربعاء: "سأكون صادقا، لا يوجد حل ناجع لأزمة الغذاء دون عودة المنتجات الغذائية من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية والأغذية والأسمدة من روسيا".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "أواصل بذل كل جهد ممكن لدفع الحوار قدما في هذا الاتجاه".

المصدر: تاس