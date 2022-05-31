لافروف من البحرين: البحرية الروسية ستضمن مرور سفن الحبوب من البحر الأسود إلى المتوسط

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن البحرية الروسية يمكن أن تضمن عبورالسفن المحملة بالحبوب من البحرالأسود حتى المتوسط دون عوائق لكن على كييف حل مشكلة إزالة الألغام من المياه.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني: "الجيش الروسي يضمن مرور السفن المحملة بالحبوب دون عوائق من الموانئ الأوكرانية إلى البحر الأبيض المتوسط ​​إذا حلت أوكرانيا مشكلة إزالة الألغام من المياه الساحلية".

وأكد لافروف أن روسيا بذلت كل ما في وسعها لحل مشكلة الغذاء في العالم.

وأشار لافروف إلى أن موسكو تتخذ إجراءات للتصدير الحر للحبوب الأوكرانية منذ أكثر من شهر، لكن من المهم التأكد من أن كييف ستضمن الموانئ، وتابع قائلا: "تحدثنا بالتفصيل عن الوضع في أوكرانيا. وبناء على طلب أصدقائنا، أبلغنا بالتفصيل عن آخر التطورات، بما في ذلك وضع الغذاء وتحدثنا عن الإجراءات التي يتخذها الجانب الروسي منذ أكثر من شهر، مما يضمن التصدير الحر للحبوب الأوكرانية بواسطة السفن المتوقفة الآن في الموانئ الأوكرانية. ولكن من أجل ذلك، من الضروري أن يقوم الممثلون الأوكرانيون بتطهير المياه الساحلية الواقعة في البحر الإقليمي لأوكرانيا من الألغام".

المصدر: تاس