"ظهور مثل هذه الرسائل ليس مفاجئا".. موسكو ترد على تصريحات واشنطن بشأن تصدير الحبوب

لفتت موسكو الانتباه إلى تصريحات السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، بشأن استعداد الولايات المتحدة لتحفيز الشركات على تصدير الحبوب من روسيا.

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جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، متحدثا لوكالة "نوفوستي"، حيث أشار إلى أن ظهور مثل تلك "الرسائل" ليس مفاجئا، بالنظر إلى أن "مخطط العقوبات الذي اخترعته الولايات المتحدة الأمريكية وفرضته واشنطن على تابعيها، مبني إلى حد كبير على الخوف وترهيب المؤسسات الاقتصادية، بينما يخاف الجميع من أن ما يفعلونه يغضب واشنطن، أو يتعارض مع مصالحها".

وأضاف أن موسكو ستواصل إمداد الأسواق العالمية بالحبوب والأسمدة، بغض النظر عن ضغوط العقوبات الغربية.

وكانت السفيرة الأمريكية لدى هيئة الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قد أعلنت عن استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لتشجيع الشركات التي تخشى عقوبات محتملة جراء المشاركة في تصدير الحبوب والأسمدة من روسيا، فيما أسمته "رسائل تحفيز" لتلك الشركات لتقوم دون خوف بتصدير الحبوب الروسية.

المصدر: نوفوستي