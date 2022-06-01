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الكرملين: الولايات المتحدة تحاول بكل جهد سكب الزيت على النار من خلال إمداد كييف بالأسلحة

أخبار العالم

الكرملين: الولايات المتحدة تحاول بكل جهد سكب الزيت على النار من خلال إمداد كييف بالأسلحة
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث الرسمي باسم الكرملين/ دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الولايات تحاول بكل جهد سكب الزيت على النار من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، 1 يونيو، معلقا على خطط واشنطن لتزويد أوكرانيا بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة: "من الواضح أن الولايات المتحدة عمليا ملتزمة  بخطة قتال روسيا حتى آخر أوكراني".

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وردا على سؤال بشأن المساعي لترتيب اجتماع بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة الذي اقترحه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رد بيسكوف بأنه لا يوجد تفاهم واضح حتى الآن بشأن هذا الاجتماع.

إلا أن بيسكوف عاد وأكد أن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تصب في نفس السياق، حيث "ترتبط كل الأحداث هنا ببعضها البعض على نحو غير مباشر".

كذلك قال بيسكوف إن الكرملين لم يستبعد أبدا إمكانية عقد اجتماع بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي، إلا أنه يجب الاستعداد لذلك على حد قوله، حيث تابع: "إذا التقى بوتين وزيلينسكي، فسوف يكون ذلك فقط لوضع اللمسات الأخيرة على وثيقة معينة".

في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسمي للكرملين بأن "العمل على هذه الوثيقة توقف منذ وقت طويل، ولم يستأنف منذ ذلك الحين".

المصدر: إنترفاكس

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