قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية "سو25" في منطقة سيرغيفكا بدونيتسك، ومروحية "مي 8" بمنطقة خاركوف، وسبع طائرات بدون طيار أوكرانية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن آخر مستجدات سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

- تدمير خمسة مواقع قيادة و 29 منطقة تجمع عسكرية ومعدات عسكرية أوكرانية، بصواريخ روسية عالية الدقة.

- تصفية والقضاء على أكثر من 140 متطرفا، بالإضافة إلى 9 دبابات وعربات قتال مشاة، وبطارية غراد وغيرها من الأسلحة والعتاد عسكري الأوكراني.



- اسقطت الدفاعات الجوية الروسية مقاتلة "سو25" في منطقة سيرجيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية ومروحية "مي 8" في منطقة خاركوف ، بالإضافة إلى سبع طائرات بدون طيار أوكرانية وصاروخين من"سميرتش".

- استهدفت القوات الصاروخية والمدفعية الروسية مايصل إلى 200 متطرف و128 موقع قيادة و169 موقع إطلاق نار و 623 منطقة تجمع عسكرية.

-تصفية 24 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك بطارية مدافع هاوتزر M-777 الأمريكية ، وبندقية 2S7 Pion ، ومركبة قتالية من طراز غراد ، بالإضافة إلى مستودعين للذخيرة

-إجمالا، منذ بداية العملية، تم تدمير 3363 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1744 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و 1077 طائرة بدون طيار، و 185 مقاتلة، و 129 مروحية.

المصدر: RT