زيلينسكي: أوكرانيا لا تخطط لمهاجمة روسيا باستخدام الأنظمة الصاروخية الأمريكية

علق رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي على تقارير تفيد بأن أوكرانيا، بعد تلقيها أنظمة إطلاق صواريخ متعددة المدى من واشنطن، يمكن أن تستخدمها لضرب الأراضي الروسية.

ونقلت صحيفة "نيوز ماكس" عن زيلينسكي قوله: "أعلم أن الناس في الولايات المتحدة أو أي شخص في البيت الأبيض يقول إنه يمكننا استخدامها (الأنظمة الصاروخية) لمهاجمة روسيا. لن نهاجم روسيا".

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إلى ذلك أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا "بأنظمة صاروخية متطورة" تتيح لها إصابة "أهداف أساسية" في المعارك الدائرة بين قواتها والجيش الروسي.

المصدر: تاس