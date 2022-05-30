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حوالي 30 طائرة حربية صينية تخترق المجال الجوي التايواني

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حوالي 30 طائرة حربية صينية تخترق المجال الجوي التايواني
Globallookpress Pool/ Taiwan Ministry Of Nationa
مقاتلة صينية من طراز J-16- أرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية دخول ما لا يقل عن 30 طائرة حربية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني منطقة خط الدفاع الجوي التايوانية اليوم الاثنين.

وفقا للوزارة، فقد دخلت طائرتين من طراز KJ-500، وستة مقاتلات من طراز J-16، وثماني طائرات من طراز J-11، وأربع طائرات من طراز J-10، بالإضافة إلى طائرتي Su-35s وSu-30s، وشاركت في العملية طائرتا استطلاع من طراز Y-8 وطائرة مضادة للغواصات وللحرب الإلكترونية.

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ودخلت طائرات جيش التحرير الشعبي الصيني منطقة الدفاع الجوي التايواني من جهة الجنوب الغربي، وتوغلت في العمق لمسافة عدة عشرات من الكيلومترات، واستدارت وغادرت المنطقة.

ودخلت طائرات جيش التحرير الشعبى الصينى بشكل منتظم منطقة خط الدفاع الجوى التايوانية فى الأشهر الأخيرة، وأجرت تدريبات فى المنطقة.

وكان الدخول الحالي هو الأكبر منذ 23 يناير من هذا العام، عندما أرسل الجيش الصيني 39 طائرة إلى المنطقة.

المصدر: تاس

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