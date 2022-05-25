الصين: مناوراتنا قرب تايوان تأتي ردا على تآمرها مع الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن المناورات العسكرية الصينية بالقرب من جزيرة تايوان جرت "لحماية السيادة الوطنية" وردا على "تآمر" سلطات الجزيرة مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كه في، في بيان له يوم الأربعاء، إن "المنطقة الشرقية للقيادة القتالية للجيش الصيني نظمت مؤخرا تدريبات لاختبار الجاهزية القتالية في الأجواء وفي المياه في منطقة تايوان بمشاركة مختلف أصناف القوات".

وأضاف أن "هذا كان ردا على تآمر الولايات المتحدة وتايوان، وهذا كان ضروريا لحماية السيادة الوطنية ووحدة الأرضي".

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وأكد تان كه في أن الجيش الصيني "مستعد للتصدي واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإحباط أي خطط انفصالية للقوى الخارجية والعناصر الذين يدعون لاستقلال تايوان".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تستغل ورقة تايوان" من أجل ردع الصين، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى "وضع خطير".

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لليابان يوم الاثنين، عن استعداد الولايات المتحدة لحماية تايوان بطرق عسكرية في حال الضرورة.

المصدر: تاس