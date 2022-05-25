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صحيفة: واشنطن كثفت تعزيزها لدفاع تايوان مع مراعاة تجربة أوكرانيا

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صحيفة: واشنطن كثفت تعزيزها لدفاع تايوان مع مراعاة تجربة أوكرانيا
Globallookpress
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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الثلاثاء نقلا عن مصادر، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كثفت جهودها لتعزيز القدرات الدفاعية لتايوان مع مراعاة تجربة توريد السلاح لأوكرانيا.

ووفقا للصحيفة، تأمل السلطات الأمريكية "تعزيز وجودها العسكري" في المنطقة من أجل "محاولة صد هجوم محتمل من القوات المسلحة الصينية". ولهذه الغاية، كثفت القيادة الأمريكية "جهودها لتعزيز القدرات الدفاعية لتايوان".

ووفقا لمسؤولين حاليين وسابقين في الإدارة الأمريكية، قابلتهم الصحيفة، تسعى الولايات المتحدة "إلى تحقيق هدف تحويل تايوان إلى"نيص" (Hystrix).

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وتوضح صحيفة نيويورك تايمز، أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية يطلقون اسم Hystrix على "المنطقة التي تعج بالأسلحة وأنواع أخرى من الدعم الأمريكي، وقد يكون الهجوم عليها مؤلما للغاية".

وبحسب معلومات الصحيفة، تحقيقا لهذه الغاية وعدت الولايات المتحدة ببيع تايوان مقاتلات من طراز "إف-16"، وراجمات صواريخ وأسلحة مضادة للسفن. وكما في حال أوكرانيا، قد تقوم الولايات المتحدة بتزويد تايوان بمعلومات استخبارية واستطلاعية.

المصدر: تاس

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