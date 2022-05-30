الطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني تجاوز الحد المسموح بـ 18 مرة

أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران تجاوز الحد المسموح به بأكثر من 18 مرة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن التقرير أن مخزون إيران المحدد بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، تجاوز الحد المسموح بأكثر من 18 مرة.

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ووفقا لتقديرات منتصف مايو، زادت طهران إجمالي احتياطها إلى 3809,3 كلغ، مقابل 3197,1 كلغ في فبراير، بعيدا عن السقف الذي تعهدت به بموجب الاتفاق والبالغ 202,8 كلغ (أو 300 كلغ من سداسي فلوريد اليورانيوم UF6).

المصدر: "أ ف ب"