الطاقة الذرية: يوجد البلوتونيوم واليورانيوم المخصب في محطة زابوروجيه النووية

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن محطة زابوروجيه النووية الخاضعة لسيطرة الجيش الروسي تخزن 30 طنا من البلوتونيوم و40 طنا من اليورانيوم المخصب.

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وقال غروسي في خطاب ألقاه في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس: " هناك 30 ألف كيلوغرام من البلوتونيوم و40 ألف كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، وليست لدى مفتشي الوكالة إمكانية الوصول إليها".

كما عبر عن مخاوفه من احتمال فقدان عدة مئات من الكيلوغرامات من المواد النووية من المحطة.

وأفادت وسائل إعلام سابقا بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجري محادثات مع روسيا وأوكرانيا حول وصول خبرائها إلى محطة زابوروجيه النووية (تقع في أوكرانيا وسيطر عليها الجيش الروسي).

وفي نهاية أبريل الماضي نفت وزارة الخارجية الروسية تقارير إعلامية غربية حول إلحاق "ضرر" بالمنشآت النووية الأوكرانية. وقالت الوزارة إن العسكريين الروس يشرفون على الوضع في محطة زابوروجيه وتشيرنوبيل، بالتعاون مع عناصر الحراسة الأوكرانية وموظفي المحطتين.

المصدر: نوفوستي