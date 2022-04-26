الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مستوى الإشعاع في تشرنوبيل "ضمن الحدود الطبيعية"

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، أن المستوى الإشعاعي في محطة تشرنوبيل الأوكرانية "ضمن الحدود الطبيعية".

وقال غروسي خلال زيارة إلى محطة تشرنوبيل الأوكرانية حيث وقعت في 1986 أسوأ كارثة نووية في العالم، إن المستوى الإشعاعي في الموقع الذي سيطرت عليه القوات الروسية لبضعة أسابيع ثم انسحبت منه "هو ضمن الحدود الطبيعية".

وأفاد بأنه "كانت هناك فترات ارتفعت خلالها المستويات بسبب حركة المعدات الثقيلة عندما أحضرتها القوات الروسية إلى هنا وعندما غادرت".

المصدر: "أ ف ب"