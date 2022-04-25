مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتوجه إلى تشيرنوبل

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أنه يتوجه إلى أوكرانيا بهدف زيارة محطة تشيرنوبل النووية.

وقال غروسي، خلال اجتماع عقدته الوكالة اليوم الاثنين، إنه سيغادر إلى أوكرانيا في غضون الساعات القليلة القادمة على رأس وفد من الخبراء المعنيين بالأمن النووي، وذلك بعد زيارة أخرى إلى هذه الدولة أواخر مارس.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أكدت في بيان صدر عنها في 22 أبريل أن زيارة الوفد برئاسة غروسي إلى تشيرنوبل تأتي بهدف تكثيف الجهود الرامية إلى تفادي خطر وقوع حادث نووي على خلفية النزاع العسكري المتواصل في أوكرانيا.

وأوضح البيان أن الخبراء سيصلون إلى تشيرنوبل غدا لنقل الأجهزة ذات الأهمية الحيوية وإجراء التقييمات الإشعاعية والأخرى إلى المحطة التي سيطرت عليها القوات الروسية على مدى خمسة أسابيع ضمن إطار عمليتها العسكرية في أوكرانيا قبل انسحابها في 31 مارس.

ومن المقرر أن يعمل الخبراء خصوصا على ترميم نظم الرقابة عن البعد على تطبيق الضمانات والتي توقفت عن إرسال البيانات إلى مقر الوكالة في فيينا في مستهل النزاع.

وكشف البيان عن خطط الوكالة تنظيم المزيد من الزيارات التفقدية إلى محطة تشيرنوبل وغيرها من المواقع النووية في أوكرانيا في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

المصدر: "تاس" + RT