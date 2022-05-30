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انفجار سيارة بمدينة ميليتوبول بمنطقة زابوروجيه أثناء توزيع مساعدات إنسانية

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انفجار سيارة بمدينة ميليتوبول بمنطقة زابوروجيه أثناء توزيع مساعدات إنسانية
Sputnik
مدينة ميليتوبول
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وفقا للبيانات الأولية، تم الإبلاغ عن إصابة 3 أشخاص بانفجار سيارة كانت متوقفة بالقرب من أحد مباني إدارة مدينة ميليتوبل بمنطقة زابوروجيه.

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نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر في إدارة مدينة ميليتوبل "إصابة 3 أشخاص نتيجة للهجوم الإرهابي بحسب المعطيات الأولية" ولم يتم الإبلاغ عن تفاصيل الحادث، إلا أن "نوفوستي" أضافت أن انفجار السيارة وقع أثناء توزيع المساعدات الإنسانية، ما أسفر عن إصابة متطوعين.

وأضافت إدارة منطقة زابوروجيه أن "المخربين الأوكرانيين وراء الانفجار في ميليتوبول، ومن الضروري تعزيز تدابير مكافحة الإرهاب في المدينة".

وكان مراسل RT، إيليا فاسيونين، قد تحدث في بثه الحي "ليتوتشكا" عن انفجار سيارة من طراز مرسيدس تحمل لوحات ترخيص أوكرانية في وسط ميليتوبول، وعندما حاول الاقتراب من المكان تم اعتقاله.

المصدر: RT

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