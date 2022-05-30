اعتبر نائب رئيس الإدارة العسكرية - المدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أن المنطقة كانت بحكم "المحتلة" في الوقت الذي كانت فيه تحت سيطرة نظام كييف والنازيين.

وأضاف: "احتل المتطرفون منطقة خيرسون، لكنها اليوم تحررت إلى الأبد من النازيين. هذه أرض روسية، ولن يكون هناك أبدا أي قدم من الغزاة النازيين هنا مرة أخرى. على أي حال، بغض النظرعن الوقت الذي تستغرقه، نحن نخطط لأن نصبح رعايا للاتحاد الروسي".

ووفقا له، فإن الشعب الأوكراني بريء من حقيقة أن "عناصر نازية وكلاء مقيمين لشركاء غربيين جعلوا أوكرانيا شبيهة بألمانيا النازية".





المصدر: نوفوستي