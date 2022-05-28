السفير الروسي يعلق على عدم دعوة ممثلين عن روسيا لإحياء ذكرى قصف ناغازاكي

انتقد السفير الروسي لدى طوكيو، ميخائيل غالوزين، قرار السلطات اليابنية عدم دعوة ممثلين عن روسيا للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لضحايا القنبلة الذرية في ناغازاكي.

واعتبر غالوزين في بيان اليوم السبت، هذا القرار مظهرا من مظاهر عدم احترام تاريخ العلاقات الروسية اليابانية.

وقال السفير الروسي في بيان: "لقد عبرنا بالفعل عن موقفنا السلبي تجاه قرار سلطات هيروشيما. كل هذا ينطبق بشكل كامل على الخطوة غير الودية التي اتخذتها عمدة ناغازاكي".

واعتبر غالوزين أن سلطات ناغازاكي "أبدت أيضا عدم احترام للصفحات الإيجابية في تاريخ العلاقات الروسية اليابانية، والتي ترتبط إلى حد كبير بناغازاكي، والتي لعبت دورا مهما في تطوير العلاقات الثنائية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر".

وأضاف السفير الروسي أن "عشرات قبور مواطنينا المتبقية في المدينة، تمثل شاهدا على ذلك، والتي تم ترتيبها بعناية من قبل النشطاء المحليين والبعثة الدبلوماسية الروسية في اليابان"، معتبرا قرار السلطات اليابانية أمرا مؤسفا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قررت سلطات مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين عدم دعوة ممثلين عن روسيا الاتحادية وبيلاروس لحضور الاحتفالات السنوية لإحياء ذكرى ضحايا القصف النووي، وذلك على خلفية الوضع في أوكرانيا.

المصدر: تاس