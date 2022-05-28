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جونسون يعبر لأوربان عن أمله بإقرار الاتحاد الأوروبي حزمته السادسة من العقوبات ضد روسيا

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جونسون يعبر لأوربان عن أمله بإقرار الاتحاد الأوروبي حزمته السادسة من العقوبات ضد روسيا
Legion-Media Stefan Rousseau
صورة من الأرشيف
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عبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصال مع نظيره الهنغاري فيكتور أوربان عن أمله في إقرار الاتحاد الأوروبي حزمته السادسة من العقوبات ضد روسيا.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء البريطاني في أعقاب اتصاله بأوربان، يوم الجمعة، أن "رئيس الوزراء أعرب عن إدانته الشديدة للهجوم الروسي المستمر على أوكرانيا".

وأضاف البيان أن جونسون "اعترف بالظروف الصعبة التي تواجه بعض الدول في ما يخص توريدات الطاقة، لكنه أعرب عن الأمل في أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرا على المضي قدما بإقرار حزمته السادسة من العقوبات نظرا للأولوية المطلقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا بأسرع ما يمكن".

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وأشار البيان إلى أن "الزعيمين اتفقا على أهمية ضمان أمن الطاقة والاستقرار الداخلي في أوروبا، فيما لن تؤدي المواجهة المستمرة في أوكرانيا إلى أي شيء سوى المزيد من المعاناة".

جدير بالذكر أن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، التي تعتزم بروكسل فرضها على موسكو على موسكو على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي تشمل حظر استيراد النفط ومشتقاته من روسيا، تعثرت بسبب موقف بعض الدول، وخاصة هنغاريا، التي تقول إنها لا تستطيع أن تتخلى عن استيراد المحروقات من روسيا.

المصدر: RT

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