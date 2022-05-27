مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انهيار كتل جليدية في جبال الألب السويسرية

أعلنت الشرطة السويسرية مصرع اثنين من متسلقي الجبال وإصابة تسعة آخرين في جراء سقوط كتل جليدية في جبال الألب يوم الجمعة.

وتلقت شرطة كانتون فاليه بلاغا بوقوع الحادث نحو الساعة 6 صباحا، وأرسلت سبع مروحيات إنقاذ إلى كتلة غران كومبان.

ووفق بيانات الشرطة، تواجد 17 متسلقا، في عدة مجموعات، بالمنطقة عند تحطم الجليد على ارتفاع 3400 متر. وتوفي شخصان، امرأة فرنسية (40 عاما) ورجل إسباني (65 عاما)، في موقع الحادث.

وقالت الشرطة إن تسعة أشخاص آخرين نقلوا إلى مستشفيات في سيون ولوزان، اثنين منهم مصابان بجروح خطيرة.

وتم إجلاء المتسلقين الآخرين بواسطة مروحية. وفتح الادعاء تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.

المصدر: أ ب