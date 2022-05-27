الدفاع الروسية: الممران الآمنان للسفن الأجنبية في البحرين الأسود وآزوف مستمران في العمل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الممرين الإنسانيين في البحر الأسود وبحر آزوف لخروج السفن الأجنبية مستمران في العمل.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، في إحاطة يوم الجمعة: "يعمل أحد الممرات في البحر الأسود من الساعة 8:00 إلى الساعة 19:00 - للخروج من موانئ خيرسون ونيكولاييف وتشرنومورسك وأوتشاكوف وأوديسا ويوجني، الثاني - في بحر آزوف للخروج من ميناء ماريوبول".

وقال ميزينتسيف أيضا إنه يتم احتجاز 70 سفينة من 16 دولة في ستة موانئ - خيرسون ونيكولاييف وتشرنومورسك وأوتشاكوف وأوديسا ويوجني.

وأضاف أنه "نتيجة لمجموعة من الإجراءات التي اتخذتها البحرية الروسية، تم القضاء على خطر الألغام في المنطقة المائية لميناء ماريوبول، ويجري اتخاذ إجراءات إعادة إعمار البنية التحتية للميناء".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء 25 مايو، عن فتح ممرين لخروج السفن الأجنبية من موانئ البحر الأسود وبحر آزوف.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية