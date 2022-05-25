الدفاع الروسية تعلن فتح ممرات إنسانية في البحر الأسود وبحر آزوف لخروج السفن الأجنبية

أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف أن روسيا تفتح يوميا ممرين إنسانيين في البحر الأسود وبحر آزوف لخروج السفن الأجنبية من سبعة موانئ أوكرانية.

وأشار إلى أن الممرات تفتح يوميا من الساعة 8:00 حتى 19:00 بتوقيت موسكو.

وقال: "في البحر الأسود للخروج من موانئ خيرسون ونيكولاييف وتشرنومورسك وأوتشاكوف وأوديسا ويوجني فتح ممر بطول 80 ميلا وعرض 3 أميال".

وأضاف أنه يجري فتح ممر في بحر آزوف للخروج من ميناء ماريوبول بطول 115 ميلا وعرض ميلين في اتجاه البحر الأسود.

وأعلنت الوزارة قي وقت سابق عن خروج 5 سفن أجنبية من ميناء ماريوبول، الذي كان من المستحيل أن تغادره سابقا بسبب الألغام وخطر القصف.

المصدر: RT