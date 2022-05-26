توافد كبير من المواطنين على مراكز تسجيل الجنسية الروسية في خيرسون

ما ان افتتحت مراكز الحصول على جوازات سفر روسية في منطقة خيرسون، حتى توافد جمع غفير من المواطنين للتسجيل صباح اليوم، الخميس 26 مايو.

وكان نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، قد أعلن في وقت سابق عن افتتاح مراكز لاستلام الوثائق من الراغبين في الحصول على الجنسية الروسية على أراضيها.

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وتابع: "لن يصبح الحصول على جواز سفر روسي بالنسبة لسكان منطقتي خيرسون وزابوروجيه مشكلة بعد الآن".

من جانبه كتب رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، في قناته على "تليغرام" إن الجمهورية مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم في تنظيم عمليات استصدار جوازات السفر الروسية لسكان المناطق المشمولة بالمرسوم الرئاسي.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع على مرسوم يحمل رقم 304، يوم أمس الأربعاء 25 مايو، يتم بموجبه تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الروسية لسكان مناطق زابوروجيه وخيرسون، ونشر المرسوم على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.

وبموجب المرسوم 304، سينضم سكان خيرسون وزابوروجيه إلى سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بشأن الإجراءات المبسطة للحصول على الجنسية الروسية، حيث يجب على الراغبين في الحصول على الجنسية تقديم طلب بهذا الشأن إلى وحدات وزارة الداخلية الروسية، مرفقا بها وثيقة الهوية الصادرة عن السلطات المحلية، وبها الختم الذي يؤكد الإقامة في هذه المناطق.

المصدر: نوفوستي