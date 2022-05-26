وزير الخارجية الصيني يدعو إلى عدم صب الزيت على النار في أوكرانيا

صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن تسوية الأزمة الأوكرانية يتطلب بذل جهود مشتركة لجميع الأطراف وتحريك المفاوضات، بدلا من صب الزيت على النار.

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ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن تصريح لوانغ يي، أثناء مكالمته الهاتفية مع نظيرته الفرنسية، كاترين كولونا: "لقد وصل الوضع بين روسيا وأوكرانيا إلى مفترق طرق جديد، فمن ناحية يجري تعقيد وإطالة أمد الصراع، ومن ناحية أخرى، تتزايد الدعوات إلى السلام، وتتراكم الجهود لتعزيز المصالحة ودفع المفاوضات".

وأضاف أنه من المهم جدا "أن توحد كل الأطراف جهودها، وأن تعمل المزيد مما يساعد في إحلال السلام والمساعدة في إجراء المفاوضات، بدلا من صب الزيت على النار".

كما عبر الوزير الصيني عن تأييده لجهود الوساطة التي يبذلها الجانب الفرنسي، معلنا أن الصين تنوي مواصلة لعب الدور البناء في هذا المجال بطريقتها الخاصة.

المصدر: نوفوستي