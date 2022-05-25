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الخارجية الصينية تدعو لإنشاء "ممر أخضر" لتصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا

مال وأعمال

الخارجية الصينية تدعو لإنشاء
AP
وزير الخارجية الصيني وانغ يي
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دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أثناء مفاوضات عبر الفيديو مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى إنشاء "ممر أخضر" لتصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا.

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ونقل موقع وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي قوله: "في الوضع الحالي يجب على المجتمع الدولي أن يساعد في وقف إطلاق النار بأسرع ما يمكن وإنشاء "ممر أخضر" لتصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا".

وأكد الوزير جاهزية بكين لإجراء مشاورات بهذا الشأن مع كل الأطراف المعنية. وأضاف: "لا يمكن أن تقف الصين جانبا في حل القضايا الهامة التي تثير اهتماما كبيرا في المجتمع الدولي".

وتابع أن بلاده ستتمسك بموقفها المسؤول من المسائل المناسبة، موضحا: "سنقدم مساعدة غذائية طارئة دائما للدول التي هي في أمس حاجة إليها".

المصدر: تاس

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