قال بافيل سوروكا، الخبير والأستاذ البولندي في جامعة "جان كوتشانوفسكي" إن ألمانيا ليست مهتمة بـ "نجاح وانتصار" أوكرانيا، لأنها تسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع روسيا.

وأضاف الأستاذ في جامعة جان كوتشانوفسكي، في مقابلة مع "Niezalezna.pl" ، "أن برلين لا تريد تقديم مساعدة جادة إلى كييف. .. هذا يعني أنهم لا يريدون أن تخسر روسيا"، منوها بأن هذا يرجع إلى المصالح الاقتصادية لبرلين.

وتابع سوروكا قائلا: "مثل هذا السلوك من جانب ألمانيا، وهي دولة مهمة في حلف شمال الأطلسي وزعيمة الاتحاد الأوروبي، له تداعيات هائلة على عمل حلف شمال الأطلسي.. ربما هذه ليست خيانة، ولكن خلق خلافات خطيرة للغاية تضعف تماسك التحالف".

بالإضافة إلى ذلك، وحسب قوله "منذ سبعينيات القرن الماضي، كانت ألمانيا تعتمد على علاقات وثيقة مع الاتحاد السوفيتي من أجل حكم مشترك لأوروبا".

واختتم سوروكا حديثه قائلا: "على الرغم من حقيقة أن ألمانيا كانت خلال الحرب الباردة عضوا في حلف الناتو، وكان الاتحاد السوفيتي في حلف وارسو، إلا أنه كان هناك ميل لتقسيم أوروبا فيما بينها. واليوم لم يتغير هذا".

المصدر: نوفوستي