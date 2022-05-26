دونيتسك تعلن إرسال طواقم السفن الأجنبية في ماريوبول إلى بلدانهم

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، أن جميع أطقم السفن الأجنبية المتواجدة في ميناء ماريوبول تم إرسالهم إلى بلدانهم بالتعاون مع وزارة الخارجية لجمهورية دونيتسك.

وأضاف بوشلين في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن مسألة تحديد ملكية السفن الأجنبية المتبقية هناك ومصيرها سيتم حسمها أيضا عن طريق وزارة الخارجية.

وقال: "لقد تم بالفعل إرسال الأطقم الأجانب إلى بلدانهم، وقدمت وزارة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية كل الدعم في هذا، ولا توجد مشاكل في ذلك. أما بالنسبة للسفن، فهي موجودة لأسباب مختلفة".

وأوضح أن هناك بعض السفن سيرسلها أصحابها إلى دولهم، ويتم الآن فحصها، لكن لا يمكنها مغادرة المكان إلى أي جهة أخرى، لأن منطقة المياه (حول الميناء) كانت ملغومة".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خروج 5 سفن أجنبية من ميناء ماريوبول، الذي كان من المستحيل أن تغادره سابقا بسبب الألغام وخطر القصف.

وأكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف أن روسيا تفتح يوميا ممرين إنسانيين في البحر الأسود وبحر آزوف لخروج السفن الأجنبية من سبعة موانئ أوكرانية.

المصدر: نوفوستي