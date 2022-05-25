نيبينزيا: الأسرى الأوكران اعترفوا بوجود أوامر عليا بإطلاق النار على المدنيين

أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن "الأسرى الأوكرانيين اعترفوا بوجود أوامر عليا بإطلاق النار على المدنيين العزل".

وقال: "هناك اعترافات عديدة لجنود أسرى من القوات المسلحة الأوكرانية بأن لديهم أوامر بإطلاق النار على المدنيين وعدم أخذ عسكريين روس كأسرى".

من جهته، أشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إلى أن "هناك خططا لمحاكمة المتطرفين النازيين الأوكرانيين".

بدوره، أكد أندريه رودينكو نائب وزير الخارجية الروسي، الأربعاء، أن "موسكو لن تخوض في نقاش حول تبادل الأسرى مع كييف، إلا بعد محاكمة المسلحين الأوكرانيين المستسلمين".

وقال: "سننظر في كل الأمور بعد محاكمة (المسلحين الأوكرانيين) المستسلمين وصدور أحكام بحقهم.. بعدها قد تكون هناك خطوات أخرى.. لكن قبل ذلك أي حديث عن التبادل سابق لأوانه".

وأكد رودينكو، أن "روسيا مستعدة للحوار مع كل من يهتم بإحلال السلام"، لكنه أضاف أن "التصريحات الأخيرة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن استئناف المفاوضات مع موسكو فقط بعد عودة روسيا إلى مواقع ما قبل 24 فبراير، تثير شكوكا في صدق رغبة كييف في إيجاد حل سلمي".

المصدر: RT + "نوفوستي"