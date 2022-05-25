وزير الخارجية النمساوي: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي "بعيد جدا"

صرح وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، اليوم الأربعاء، بأن احتمال انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بعيد جدا، وبروكسل لا تعد بذلك.

جاء ذلك في مقابلة صحفية للوزير مع صحيفة "فيلت" Welt الألمانية، حيث دعا شالنبرغ إلى الانضمام التدريجي لدول غرب البلقان وأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا إلى الاتحاد الأوروبي، منوها إلى أن ذلك ممكن، وبإمكان دول الاتحاد الأوروبي أن تتشاور مع ممثلي هذه الدول قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من اجتماعاتهم العادية، لأن على هذه الدول أن تتعامل مع بعض القضايا المحددة، إلا أن القرارات في نهاية المطاف ستعود إلى دول الاتحاد الأوروبي.

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وشدد الوزير النمساوي على أنه لا توجد لدى الاتحاد الأوروبي أي "وعود بالانضمام" بالنسبة لأوكرانيا، ولا يزال "انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، إذا ما حدث ذلك، بعيد جدا جدا".

وقال شالنبرغ إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يبعث برسالة واضحة إلى أوكرانيا، فأوكرانيا، على حد تعبيره، "جزء من الحياة على الطريقة الأوروبية وهي معتمدة داخل مجتمع القيم لدينا. لنرى كيف سيحدث هذا. أشك في أن وضع أوكرانيا كدولة عضو هو الحل الأمثل بالنسبة لها".

المصدر: نوفوستي