 
مباشر

بعد زيارته للجزائر وعمان.. كيف ينظر لافروف لمواقف العرب من الحدث الأوكراني؟

أخبار العالم العربي

بعد زيارته للجزائر وعمان.. كيف ينظر لافروف لمواقف العرب من الحدث الأوكراني؟
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t3mh

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تنظر بارتياح إلى مواقف الدولة العربية الإيجابية من الأزمة الأوكرانية.

وأكد وزير الخارجية الروسي في لقاء مع زميلنا سلام مسافر في برنامج "قصارى القول" أن موسكو واثقة من صلابة مواقف الدولة الصديقة وعدم خضوع حكوماتها إلى الضغوطات الأمريكية والغربية.

وكشف أن التحضيرات قائمة الآن لعقد قمة روسية جزائرية في أقرب فرصة.

كذلك أعلن الوزير الروسي أنه سيقوم قريبا بجولة في المنطقة العربية تشمل البحرين والمملكة العربية السعودية.

إقرأ المزيد
لافروف: ناقشنا تطوير التعاون العسكري التقني ونثمن موقف الجزائر من العملية الخاصة في دونباس
لافروف: ناقشنا تطوير التعاون العسكري التقني ونثمن موقف الجزائر من العملية الخاصة في دونباس

تابعوا اللقاء كاملا على شاشتنا وموقعنا ومنصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تيليغرام  وفيسبوك وتويتر  وVK(فكونتاكتي) عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو، الخميس 26 مايو.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا