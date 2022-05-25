بعد زيارته للجزائر وعمان.. كيف ينظر لافروف لمواقف العرب من الحدث الأوكراني؟

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تنظر بارتياح إلى مواقف الدولة العربية الإيجابية من الأزمة الأوكرانية.

وأكد وزير الخارجية الروسي في لقاء مع زميلنا سلام مسافر في برنامج "قصارى القول" أن موسكو واثقة من صلابة مواقف الدولة الصديقة وعدم خضوع حكوماتها إلى الضغوطات الأمريكية والغربية.

وكشف أن التحضيرات قائمة الآن لعقد قمة روسية جزائرية في أقرب فرصة.

كذلك أعلن الوزير الروسي أنه سيقوم قريبا بجولة في المنطقة العربية تشمل البحرين والمملكة العربية السعودية.

إقرأ المزيد

تابعوا اللقاء كاملا على شاشتنا وموقعنا ومنصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تيليغرام وفيسبوك وتويتر وVK(فكونتاكتي) عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو، الخميس 26 مايو.