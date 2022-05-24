رئيس المجلس الأوروبي يبحث مع زيلينسكي وضع الموانئ الأوكرانية

بحث رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إجراءات إنهاء "الحصار المفروض على الموانئ في البحر الأسو"د.

وكتب ميشيل على "تويتر": "بحثنا الأمن الغذائي العالمي والجهود المبذولة لإنهاء الحصار المفروض على الموانئ البحرية في أوكرانيا".

إقرأ المزيد

وأضاف أنه من بين أمور أخرى، تحدث مع زيلينسكي حول سبل دعم إعادة إعمار أوكرانيا، وأبلغه أيضا بجدول أعمال الاجتماع القادم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا موسكو لعدم عرقلة خروج شحنات القمح من الموانئ الأوكرانية مقابل المساعدة في تخفيف العقوبات عن الأسمدة من روسيا وبيلاروس، وأن تركيا عرضت أداء دور الوساطة في ذلك.

من جهته، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق بأن أوكرانيا تعرقل حركة السفن الأجنبية في موانئها وتعرضها للخطر، وأن روسيا تتخذ الإجراءات لضمان الملاحة المدنية الآمنة في المنطقة.

المصدر: إنترفاكس