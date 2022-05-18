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غوتيريش: أزمة الغذاء لا يمكن حلها بدون الأسمدة من روسيا والقمح من أوكرانيا

مال وأعمال

غوتيريش: أزمة الغذاء لا يمكن حلها بدون الأسمدة من روسيا والقمح من أوكرانيا
AP John Minchillo
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن المجتمع الدولي لن يكون قادرا على تسوية أزمة الغذاء بدون الأسمدة الروسية والبيلاروسية والقمح من أوكرانيا.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر حول الأمن الغذائي، يوم الأربعاء: "يجب أن أكون واضحا جدا: لا يوجد هناك حل فعال لأزمة الغذاء بدون إعادة اندماج المنتجات الأوكرانية في السوق العالمية، وكذلك بدون المنتجات والأسمدة من روسيا وبيلاروس".

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وأكد أن "المنتجات الروسية والأسمدة يجب أن يكون لها تدفق غير محدود على الأسواق العالمية.

وأشار إلى أنه ناقش موضوع صادرات القمح مع روسيا وأوكرانيا وتركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

المصدر: تاس

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