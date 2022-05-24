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الخارجية الأمريكية: ما زلنا نبحث في إرسال جنود لحراسة سفارتنا لدى كييف

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الخارجية الأمريكية: ما زلنا نبحث في إرسال جنود لحراسة سفارتنا لدى كييف
Gettyimages.ru
علم الولايات المتحدة الأمريكية
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ما زالت تبحث في موضوع إرسال جنود لحماية سفارتها لدى كييف ولم تحسم أمرها في هذا الصدد بعد.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس إن "الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا بعد حيال إمكانية إرسال جنود أمريكيين إلى كييف لحراسة سفارتها".

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وأضاف أن "موضوع ضمان الإجراءات الأمنية للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في أوكرانيا قيد المناقشة الآن".

المصدر: "نوفوستي" 

 

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