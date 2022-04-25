 
مباشر

بايدن يرشح بريدجت برينك لمنصب السفيرة الأمريكية في أوكرانيا

أخبار العالم

بايدن يرشح بريدجت برينك لمنصب السفيرة الأمريكية في أوكرانيا
AP
الرئيس الأمريكي جو بايدن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/svwe

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين عن ترشيح السفيرة الأمريكية الحالية لدى سلوفاكيا، بريدجت برينك، لمنصب السفيرة في كييف.

إقرأ المزيد
مسؤولون: بلينكن يؤكد لزيلينسكي عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا
مسؤولون: بلينكن يؤكد لزيلينسكي عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا "هذا الأسبوع"

وجاء في بيان نشر على موقع البيت الأبيض: "قام الرئيس بايدن اليوم بترشيح الدبلوماسية الأمريكية المخضرمة، بريدجت برينك، لمنصب السفيرة الأمريكية في أوكرانيا".

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمركية في وقت سابق من هذا اليوم إن وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن أعلنا خلال زيارتهما غير المعلنة إلى كييف، أمس الأحد، عن العودة التدريجية للدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا اعتبارا من هذا الأسبوع.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا