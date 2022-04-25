مسؤولون: بلينكن يؤكد لزيلينسكي عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا "هذا الأسبوع"

أكد مسؤولون أمريكيون أن وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن أجريا محادثات بكييف في أول زيارة لهما إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

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وأعرب بلينكن وأوستن، أثناء زيارتهما التي جرت أمس الأحد، عن تضامنهما مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال مسؤول كبير في الخارجية الأمركية إن الوزيرين أعلنا خلال هذه الزيارة عن العودة التدريجية للدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا اعتبارا من "هذا الأسبوع"، وعن تخصيص أكثر من 700 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية، المباشرة وغير المباشرة، بينها نحو 300 مليون دولار لمساعدة البلاد على شراء الأسلحة الضرورية.

وستقدم مبالغ أيضا لحلفاء أوكرانيا الإقليميين الذين يحتاجون إليها بعد إرسالهم أسلحة إلى جارتهم.

وتابع المسؤول لصحافيين كانوا في انتظار بلينكن وأوستن على الجانب البولندي من الحدود، أنه "منذ بدء الأعمال العدائية، كان لدينا فريق عبر الحدود في بولندا يتولى هذا العمل نيابة عنا". وأضاف: "بدءا من هذا الأسبوع، سيتمكن أعضاء هذا الفريق من التوجه يوميا إلى أوكرانيا"، مضيفا أنه "في نهاية المطاف، سيستأنفون تواجدهم في كييف".

وأعلن بلينكن أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتزم في الأيام المقبلة ترشيح السفيرة الأمريكية الحالية لدى سلوفاكيا، بريدجت برينك، لمنصب السفيرة في كييف، والذي ظل شاغرا منذ 2019.

المصدر: أ ف ب