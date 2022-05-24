برلماني عن منطقة القرم: الخطة الإيطالية الخاصة بأوكرانيا غير قابلة للحياة

وصف نائب مجلس "الدوما" الروسي عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت، الخطة الإيطالية لحل الأزمة في أوكرانيا بأنها "غير قابلة للحياة، وغير واعدة".

وقال: "هذا شكل غير مقبول.. إنه لأمر محزن للغاية أن يضيع الدبلوماسيون الإيطاليون وقتهم في صياغة مثل هذه الاقتراحات غير القابلة للتطبيق وغير الواعدة، وفي جزء من شبه جزيرة القرم، لا يزال هذا يبدو وكأنه تعد على وحدة أراضي روسيا".

وأضاف: "مثل هذه الخطة تم وضعها لإرضاء الأمريكيين، سوف نرفضها بشكل قاطع".

وكتبت صحيفة "لا ريبوبليكا" في وقت سابق، أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، قدم خطة سلام من أربع نقاط في أوكرانيا إلى الأمم المتحدة.

وأضافت: "تشمل الخطة وقف إطلاق النار، وحياد أوكرانيا للضمانات الدولية وعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ووضع اتفاقية ثنائية بين كييف وموسكو بشأن القضايا الإقليمية، وتوقيع معاهدة أمنية جديدة متعددة الأطراف في أوروبا".

من جهته، أكد مانليو دي ستيفانو نائب وزير الخارجية الإيطالي في وقت لاحق، وجود خطة سلام لأوكرانيا قدمت إلى الأمم المتحدة، وقال: "ستتطلب مشاركة دول ومنظمات مختلفة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة نفسها".

ووفقا للخطة المقترحة من قبل إيطاليا: "يقترح منح شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونباس الحكم الذاتي الكامل، وتركهما جزءا من أوكرانيا.

بدوره، أكد دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، أن "الكرملين لم يطلع بعد على اقتراح إيطاليا لحل الأزمة في أوكرانيا".

المصدر: "نوفوستي" + "لا ريبوبليكا"