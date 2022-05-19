"تاس": خطة إيطاليا للتسوية في أوكرانيا لا تزال في المرحلة الأولى من الدراسة

أفادت مصادر لوكالة "تاس" الروسية بأن خطة التسوية السلمية في أوكرانيا، التي عرضتها إيطاليا على الأمم المتحدة ودول "السبع الكبرى"، لا تزال في المرحلة الأولى من الدراسة.

وقال مصدر دبلوماسي إيطالي للوكالة، اليوم الخميس: "نحن لا نزال في المرحلة الأولى. وبدأنا بمناقشتها على مستوى الدول السبع، أي عرضها دبلوماسيونا على الشركاء في مجموعة "السبع" والأمم المتحدة. وهذه هي الخطوة الأولى. ومن المهم أن نبدأ".

ولم يوضح المصدر ماذا كان رد فعل شركاء إيطاليا على هذه الخطة، لكنه ألمح إلى أنه بعد المرحلة الأولية قد تتم صياغة مبادرة مشتركة، ستطرح على النقاش للأطراف.

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وكانت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية قد أفادت بأن روما قدمت خطة للتسوية السلمية في أوكرانيا تنص على وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا بشأن "الأراضي المتنازع عليها" والانتقال إلى اتفاق واسع متعدد الأطراف حول الضمانات الأمنية.

وتعليقا على تقرير الصحيفة، قالت موسكو إن الكرملين لم يطلع بعد على الخطة وليس بوسعه إعطاء أي تقييمات لها.

المصدر: تاس