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 الكرملين يعلق على تقارير عن خطة إيطالية للسلام في أوكرانيا

أخبار روسيا

 الكرملين يعلق على تقارير عن خطة إيطالية للسلام في أوكرانيا
Sputnik
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صرح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن الكرملين لا يعرف حتى الآن تفاصيل عن الخطة الإيطالية المقترحة لأوكرانيا، لكنه يرحب بمشاركة جميع من يمكنهم المساهمة في التسوية.

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وقال بيسكوف في معرض إجابته على سؤال عن كيفية تعامل الكرملين مع الطرح الإيطالي ومشاركة روما المحتملة في التسوية: "إن مشاركة كل من يمكنه الإسهام في التسوية موضع ترحيب، ولا أحد يرفض مثل هذه الجهود المخلصة. حتى الآن لا نعرف للأسف تفاصيل هذه الخطة، لا أعرف ما إذا كانت أوصلت بطريقة ما عبر القنوات الدبلوماسية. علمنا بهذا الأمر من خلال وسائل الإعلام".

صحيفة "لا ريبوبليكا" كانت ذكرت في وقت سابق أن إيطاليا اقترحت خطة لحل الأزمة في أوكرانيا تتكون من أربع مراحل، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن تسليم  وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الوثيقة التي أعدتها وزارة الخارجية بمشاركة الحكومة الإيطالية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

المصدر: نوفوستي

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