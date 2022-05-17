بيسكوف يعلق على موقف تركيا من انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا لا تريد التدخل في علاقات الدول الأعضاء في حلف الناتو، وجاء ذلك تعليقا على موقف تركيا من خطط انضمام فنلندا والسويد للناتو.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن "فنلندا والسويد دولتان تقدمتا أو تتقدمان بطلب للانضمام إلى الحلف، وتركيا عضو في الحلف، وهذه مسألة علاقات بين هذه الدول، وعلاقات داخل التحالف نفسه"، مؤكدا أن روسيا "لا تريد التدخل في هذه العلاقات".

في الوقت نفسه، قال بيسكوف إن موقف روسيا من توسع الناتو معروف منذ زمن طويل للجميع، وما يخص أعضاء الحلف هو شأنهم هم.

كما علق بيسكوف على تقارير في وسائل الإعلام التركية عن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا قريبا، وقال إنه تمت دعوة بوتين بالفعل لزيارة تركيا، وسيستغل هذه الدعوة، لكن حتى الآن لا اتفاق أو قرار بخصوص هذا الموضوع.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح أمس الاثنين، أن أنقرة لا تستطيع أن تقول "نعم" لعضوية فنلندا والسويد في الناتو، لأن هذين البلدين يدعمان حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا.

المصدر: تاس