هنغاريا تعلن حالة الطوارئ للسماح "بالاستجابة الفورية" لعواقب الأزمة في أوكرانيا

أعلن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان مساء الثلاثاء حالة الطوارئ في البلاد، والتي ستسمح بـ"الاستجابة الفورية" لتداعيات الوضع في أوكرانيا، بحسب وكالة "بلومبيرغ".

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وأفادت "بلومبيرغ" بأن البرلمان الهنغاري أجرى في وقت سابق اليوم، تعديلا دستوريا يمنح حكومة البلاد سلطة إعلان حالة طوارئ الحرب حال نشوب نزاع مسلح أو حرب في بلد مجاور.

وجاء إعلان رئيس الوزراء فيكتور أوربان بعد دقائق قليلة من تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال أوربان إن "الحكومة لم تهدر دقيقة واحدة لأن هناك حربا تدور في الجوار، حرب لا يرى أحد نهاية لها، وتعرض أمننا المادي للخطر باستمرار، وتهدد أيضا إمدادات الطاقة وأمن الاقتصاد والعائلات".

وأضاف: "العالم على حافة أزمة اقتصادية، ويجب على هنغاريا البقاء خارج هذه الحرب وحماية شعبها".

وأوضح أن الحكومة وممارسة لحقها بموجب القانون، ستطبق حالة الطوارئ التي تسمح لها بالاستجابة على الفور وحماية الشعب بكل الوسائل الممكنة.

المصدر: "بلومبيرغ"