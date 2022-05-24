استطلاع يظهر أن الأمريكيين أقل دعما للعقوبات ضد روسيا التي تضر بالولايات المتحدة

أظهر استطلاع قامت به وكالة "أسوشيتيد برس" أن الأمريكيين أقل دعما لإجراءات الغرب "العقابية" ضد روسيا، والتي يعاني منها اقتصاد الولايات المتحدة.

ووفقا للاستطلاع، يعتبر 51٪ من البالغين الأمريكيين أن على السلطات اتخاذ خطوات للحد من الأضرار التي تلحق بالاقتصاد الأمريكي.

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في الوقت نفسه، أشار 45٪ من المستطلعين إلى أن فرض عقوبات فعالة ضد روسيا يجب أن يكون أولوية قصوى.

وحسب الوكالة فإن التغييرات في الرأي العام تعكس تأثير ارتفاع الأسعار على حياة سكان الولايات المتحدة.

وأضافت: "قد تكون هذه علامة تحذير للرئيس جو بايدن، الذي وافق يوم السبت على 40 مليار دولار من التمويل الإضافي لمساعدة أوكرانيا".

وتابعت أن نتائج الاستطلاع "تظهر ثقة منخفضة في قدرة بايدن على التعامل مع الموقف".

وبلغ التضخم في الولايات المتحدة 8.5٪ في مارس لأول مرة منذ 40 عاما.

المصدر: RT