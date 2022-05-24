الدفاع الروسية تعلن عن إزالة الألغام بالكامل من ميناء ماريوبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خبراء المتفجرات الروس أكملوا إزالة الألغام من ميناء ماريوبول، وأنه تم فحص 134 مبنى والعثور على أكثر من 12 ألف قطعة متفجرة.

وجاء في بيان الوزارة، أنه "خلال عملية إزالة الألغام، تم فحص 134 مبنى من مباني الميناء والمنشآت التابعة، وتم العثور على أكثر من 12 ألف قطعة متفجرة وأسلحة تركها المسلحون الأوكرانيون وتم التخلص منها".

ووفقا للبيان: "حرر خبراء المتفجرات قنوات الاقتراب والمياه الداخلية من السفن الغارقة والعقبات الملاحية الأخرى، وفي المجموع، فحص الخبراء أكثر من 1.5 مليون متر مربع من مساحة المياه و18 مرسى و32 سفينة".

وأضاف: "نقل خبرائنا من ممر ميناء ماريوبول سفينة حرس الحدود الأوكرانية التي غمرتها مسلحو كتيبة (آزوف) المتطرفة، ورفعوا أيضا رافعتين عائمتين".

وأعلنت الوزارة في 20 مايو الحالي، عن التحرير الكامل لخط الدفاع الأخير للقوات المسلحة الأوكرانية في ماريوبول مصنع "آزوفستال" للمعادن.

ووفقا لوزارة الدفاع، منذ 16 مايو، ألقى أكثر من 2.4 ألف متطرف نازي من كتيبة "آزوف" المتطرفة والجيش الأوكراني أسلحتهم واستسلموا، والذين تم حصرهم في المصنع لمدة شهر تقريبا.

وأكدت الوزارة، على أنه "يتم تأسيس الحياة السلمية في المدينة، لذلك، بدأت وسائل النقل العام ومحطات الوقود في العمل، بالإضافة إلى ذلك، تعمل 4 من أصل 5 مستشفيات في المدينة".

المصدر: "نوفوستي"