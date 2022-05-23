مراسل RT العسكري يرصد عملية إزالة الألغام في ميناء ماريوبول

تحدث فالنتين غورشينين، مراسل RT الحربي، عن سير عملية إزالة الألغام في ميناء ماريوبول.

وقال غورشينين إن الذخائر غير المنفجرة موجودة على طول الساحل في المدينة، ويمكن أن يكون قد تم تركيب ألغام مضادة للأفراد.

وتعمل في الموقع دورية مشتركة لمركز إزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية وروبوتات "أوران-6".

وقال غورشينين: "الذخائر التي تم العثور عليها تم تفجيرها من قبل مفرزة مشتركة لمركز إزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع في الاتحاد الروسي".

المصدر: RT