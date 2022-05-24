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بعد اشتباكات عنيفة مع "العمال الكردستاني".. تركيا تعلن مقتل 3 من جنودها وإصابة آخرين بشمال العراق

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بعد اشتباكات عنيفة مع
AP
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 3 من جنودها وإصابة 4 آخرين بجروح في منطقة عملية "قفل المخلب" شمالي العراق.

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مراسلنا: اشتباكات عنيفة بين حزب "العمال الكردستاني" والجيش التركي في شمال العراق (فيديو)

وفي بيان بها، أوضحت وزارة الدفاع أن الجنود الأتراك قتلوا في اشتباك مع عناصر من حزب العمال الكردستاني "بي كا ما"، لافتة إلى أنه تم نقل الجنود المصابين إلى المستشفى.

كما أعربت الوزارة عن "حزنها الشديد" وقدمت تعازيها لأسر القتلى والقوات المسلحة وللشعب التركي متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وفي وقت سابق، أفاد مراسلنا بوقوع اشتباكات عنيفة بين حزب "العمال الكردستاني" (بي كا كا) والجيش التركي، بالقرب من المباني السكنية بمنطقة بروار الآشورية، شمالي العراق.

المصدر: RT + "الأناضول"

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