مراسلنا: اشتباكات عنيفة بين حزب "العمال الكردستاني" والجيش التركي في شمال العراق (فيديو)

أفاد مراسلنا، اليوم الثلاثاء، بوقوع اشتباكات عنيفة بين حزب "العمال الكردستاني" (بي كا كا) والجيش التركي، بالقرب من المباني السكنية بمنطقة بروار الآشورية، شمالي العراق.

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وكانت تركيا قد أطلقت في 18 أبريل الماضي، عملية "المخلب القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم "بي كا كا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وكان النزاع المسلح مع حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا قد بدأ عام 1984، وعاد للظهور مرة أخرى في عام 2015، حيث توجد في شمال العراق قواعد للحزب، تنفذ القوات المسلحة التركية ضدها عمليات جوية وبرية.

المصدر: RT + "الأناضول"