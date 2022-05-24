لوغانسك: 30 شخصا لقوا مصرعهم في مارس بحريق في دار للمعاقين بسبب القوات الأوكرانية

قالت النيابة العامة بجمهورية لوغانسك، إنه تم العثور على جثث 30 من نزلاء دار للمسنين والمعاقين بالقرب من مدينة كريمينايا، لقوا حتفهم في حريق وقع في مارس.

وذكرت النيابة العامة في بيانها، أن الحريق نجم عن تصرفات الجيش الأوكراني.

وأضاف البيان: "أجرى محققو النيابة العامة في جمهورية لوغانسك، فعاليات تحقيق بخصوص الحريق في دار للمسنين والمعاقين، الواقعة في عنوان في جمهورية لوغانسك منطقة كريمينسكايا قرية كراسنيكا القديمة، شارع بيريزدنايا بناء رقم 4".

إقرأ المزيد

وتابع البيان: "في 23 مايو، قام المحققون في إطار تسجيل التصرفات غير القانونية للعسكريين من الفصائل المسلحة الأوكرانية، بفحص جثث متفحمة لأكثر من 30 شخصا في دار المعاقين المذكورة أعلاه. وفي المبنى المذكور، تم العثور على كمية كبيرة من الذخيرة وخراطيش فارغة ونقاط مجهزة لإطلاق النار. وثبت أنه في الفترة من 7 مارس إلى 11 مارس 2022 ، احتجز المسلحون الأوكرانيون، نزلاء والعاملين في دار المعاقين كرهائن لاستخدامهم كدروع بشرية، خلال التصدي لقوات لوغانسك الشعبية".

ونوه البيان، إلى أن المسلحين الأوكرانيين قاموا خلال انسحابهم بقصف دار المعاقين مما تسبب باندلاع حريق أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا كانوا داخل المبنى.

المصدر: تاس