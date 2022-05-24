الصليب الأحمر يستعد للرد على طلب موسكو بشأن أسرى الحرب الروس

تستعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاستجابة لطلب من مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، لتقديم معلومات بشأن أسرى الحرب الروس في أوكرانيا.

وقال المكتب الصحفي الصليب الأحمر في بيان: "نؤكد أننا تلقينا رسالة من السيدة موسكالكوفا. بالفعل هناك تأخير في تقديم رد رسمي، ونعمل على تقديم رد في أقرب وقت ممكن. لدينا حوار مفتوح وبناء مع السيدة موسكالكوفا وفريقها".

وأشار إلى أن موظفي الصليب الأحمر يزورون أسرى الحرب من جميع أطراف النزاع في أوكرانيا.

وقالت موسكالكوفا في وقت سابق إنها أرسلت نداء آخر إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، تطلب منه تقديم معلومات عن أسرى الحرب الروس في أوكرانيا والمساعدة في تنظيم زيارات لهم.

المصدر: إنترفاكس